Com 82,57% dos votos válidos, Diogo Balieiro Diniz (DEM) foi reeleito prefeito de Resende, no sul do Estado. O médico oftalmologista, de 42 anos, recebeu 54.880 votos. O seu vice é Geraldinho, também do partido Democratas. O segundo colocado foi o ex-prefeito Silvio de Carvalho (PDT) com 5.182 votos (7,80%);

O prefeito reeleito agradeceu os eleitores pela votação histórica e expressiva. "Conquistamos 82,57% dos votos válidos nessas eleições. Foi a maior votação de toda a história do nosso município e agradeço muito pela confiança, apoio e carinho", comemorou.

Ele também reforçou que o compromisso dele com a cidade e com os moradores é o mesmo. "A vontade é a mesma de quatro anos atrás e vamos juntos seguir construindo uma Resende melhor. Estou muito feliz, mas principalmente muito grato por esse resultado. E podem ter certeza absoluta que esses próximos quatro anos serão muito melhores do que foram os últimos", afirmou.

Mesmo com o apoio de militantes bolsonaristas, o candidato Cristiano Gonçalves (Republicanos) recebeu 3.712 votos (5,59%). Com 1.287 votos, Gabriela Lima, do PT, ficou em quarto lugar (1,94%).

O advogado Laureano (Avante) recebeu 814 votos (1,22%); Robson Dias (PCdoB), 333 votos (0,50%); e Selma Alamo (Pros), 255 votos (0,38%).

O número de votos brancos foi de 1.271 (1,81%); nulos 2.600 (3,70%) e 23.878 pessoas faltaram às eleições (25,34%).