Carro recuperado Divulgação/PM

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 19:16 | Atualizado 18/11/2020 14:50

A Polícia Militar (PM) recuperou na noite de segunda-feira (16) em Porto Real um veículo que havia sido roubado em Barra Mansa.



Segundo a PM, com a ajuda do GPS do celular os agentes localizaram o carro no bairro Jardim das Acácias.



O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Barra Mansa, onde aconteceu o crime. Até o momento, ninguém foi preso.