Publicado 22/11/2020 13:16 | Atualizado 22/11/2020 18:07

Um incêndio de grandes proporções atingiu o casarão histórico da Fazenda de São Joaquim da Grama, em Rio Claro, no Sul do Estado do Rio de Janeiro, na noite de sábado (21). O imóvel fica no distrito de Passa Três, cerca de 17 quilômetros do centro da cidade. Ninguém ficou ferido.



Para conter o fogo, foram acionadas equipes do Corpo de Bombeiros dos quartéis das cidades de Volta Redonda, Barra Mansa e de Piraí. O fogo só foi totalmente apagado na manhã deste domingo (22).



O prédio, do século XIX, ficou totalmente destruído. Uma equipe da Defesa Civil de Rio Claro irá ao local para avaliar como ficou a estrutura do imóvel após o incêndio.

De acordo com a prefeitura de Rio Claro, a suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso, já que no local haviam pichações que podem ter sido feitas na mesma noite. A causa ainda será investigada pela polícia civil.



Fazenda Histórica

Segundo o Inventário das Fazendas do Vale do Paraíba Fluminense, organizado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), da Secretaria de Estado de Cultura, e realizado em novembro de 2007, o imóvel, construído no século XIX, encontrava-se em estado de semi-abandono. As paredes de vedação apresentavam trincas, manchas de umidade, de sais e a perda de material.

A sede da Fazenda São Joaquim da Grama foi erguida pelo Comendador Joaquim José de Souza Breves conhecido como o "Rei do Café" na época do Brasil Imperial.



A sede da Fazenda São Joaquim da Grama foi erguida pelo Comendador Joaquim José de Souza Breves conhecido como o "Rei do Café" na época do Brasil Imperial.

Breves acumulou uma fortuna em meados do século XIX, com cerca de 30 fazendas e seis mil escravos no total. Suas terras se estendiam pelos atuais municípios de Mangaratiba, Resende, Barra Mansa, Rio Claro e pelos municípios paulistas de Bananal e Areias. Morreu aos 85 anos em 1889, um ano após a abolição da escravatura.