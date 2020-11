Barreira sanitária Divulgação/PMPR

Por O Dia

A prefeitura de Porto Real desmobilizou esta semana o serviço de barreiras sanitárias nas principais entradas da cidade. A decisão acontece após o aumento no número de casos confirmados. Somente do dia 16 de novembro até sexta-feira (26), foram registrados mais de 30 casos de coronavírus.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nos meses de setembro e outubro não foi registrado número significativo de casos de passageiros com temperatura elevada nas barreiras sanitárias. Ainda assim, a Prefeitura manteve os serviços até meados de novembro, sendo, portanto o último município da região a suspender o serviço. Disse ainda que, a qualquer momento, a Prefeitura pode retomar as barreiras sanitárias, caso haja necessidade do serviço reconhecida pelo gabinete de crise da covid-19.



Ao todo, o município tinha seis barreiras no seguintes locais: entrada do Parque Mariana; bairro São José, na divisa com o distrito de Floriano; Rua Comendador Seigo Chokyu (São José), próxima ao Pórtico Municipal; Avenida Geraldo Ribas (perto do Parque de Exposições e outra próxima à antiga açucareira) e ainda à Avenida Henri Richard Pritchard, entrada de Bulhões.



Os serviços incluiam aferição de temperatura e orientações para procura de atendimento médico, em caso de apresentação de sintomas. Eram 20 profissionais, sendo dez da Secretaria de Saúde e outros dez da Secretaria de Ordem Pública, atuando diariamente nas barreiras com o apoio da Guarda Civil Municipal.



Os motoristas e passageiros que não eram moradores da cidade e apresentavam quadro febril durante a abordagem eram encaminhados à Secretaria de Saúde de sua cidade de origem.