No domingo (29), a prefeitura de Porto Real confirmou a 22ª morte por coronavírus. A vítima é uma moradora de 83 anos. A paciente era portadora de doenças crônicas e estava internada no Hospital Regional do Médio Paraíba Drª Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda.

No mesmo dia também foram confirmados três casos novos da doença no município: duas mulheres de 30 e 40 anos e um homem de 53 anos. Ao todo, são 530, com 460 curados.

Entre os casos positivos, quatro pessoas estão internadas. Os suspeitos somam 236 moradores, com três pessoas hospitalizadas.