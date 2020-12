Dados atualizados do novo coronavírus neste sábado Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 10:41 | Atualizado 08/12/2020 11:06

Porto Real - A prefeitura de Porto Real registrou no boletim epidemiológico de segunda-feira (7) mais duas mortes por coronavírus. As vítimas são dois homens, de 83 e 91 anos. Ambos os pacientes eram portadores de doenças crônicas e estavam internados no Hospital Regional do Médio Paraíba Drª Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda.



Com isso, o município já confirmou 25 mortes pela doença desde o início da pandemia. A Secretaria de Saúde (SMS) informou que há ainda um óbito que está em análise, sendo possível a confirmação ou o descarte da falecimento por Covid-19.



No mesmo dia, foram confirmados 24 casos novos da doença no município, sendo 10 mulheres de 12, 23, 32, 35, 39, 44, 52, 58, 65 e 77 anos, e 14 homens de 11, 18, 24, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 55, 56, 81, 91 e 93 anos.



Com este grande número de confirmações em um único dia, a cidade chegou a 601 casos, sendo que 492 pessoas já se curaram. Entre os 84 casos ativos, três pessoas estão internadas. Já dentro dos 244 casos suspeitos, além da morte investigada, três moradores estão hospitalizados.