A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria de Educação, entrega na segunda-feira (14) as obras de revitalização Centro de Educação Infantil Municipal Maria de Lourdes Ferreira, localizado na Estrada Floriano Porto Real, no bairro Fátima.

A cerimônia será transmitida pela página da Prefeitura no facebook às 17 horas. O motivo da mudança é o aumento no número de ocorrências da Covid-19 no município e a necessidade de ser evitada qualquer tipo de aglomeração.

O local passou por melhorias como a recuperação de alvenaria, esquadria, telhado e de toda estrutura de concreto armado.

O secretário de Educação, Cultura e Turismo, Robson Paulino, falou sobre a importância da educação infantil para o desenvolvimento do estudante. “É de extrema responsabilidade a educação infantil no desenvolvimento das crianças, sobretudo no que diz respeito ao exercício da cidadania e ao crescimento intelectual e pessoal".