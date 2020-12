Ponte Nilo Peçanha - Ponte Velha, no bairro Campos Elíseos Gleisiane Carvalho

Por O Dia

A Prefeitura de Resende divulgou essa semana, o decreto de n°13.772/20, que autoriza excepcionalmente para este mês de dezembro, o funcionamento do comércio no município em horário estendido. No dia 24 de dezembro, o comércio funcionará das 9h às 17h; e no dia 31 de dezembro será de 9h às 15h.



Ainda segundo o último decreto, os estabelecimentos comerciais estão funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h30; aos sábados e domingos, das 9h às 18h. Enquanto que os shoppings centers, os horários de funcionamento são os seguintes: segunda a sábado, das 10h às 22h; e aos domingos, de 14h às 20h.



Os horários de funcionamento foram determinados para estabelecimentos comerciais em geral, como perfumarias, lojas de vestuário, calçados, móveis e eletrodomésticos, entre outros. Assim como para os prestadores de serviços em geral.



O secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Tiago Diniz ressalta que a medida é para evitar as aglomerações nos comércios.



-A extensão dos horários tem como objetivo aumentar o tempo para que as pessoas possam fazer suas compras de fim de ano com mais segurança e evitando aglomerações nos comércios - disse o secretário.



A administração municipal reforça que as fiscalizações e orientações aos comerciantes sobre o cumprimento do decreto estão sendo feitas diariamente e que estas ações serão intensificadas até o final do ano.



Horário de funcionamento em dezembro:



Segunda a sexta-feira, de 9h às 20h30;



Sábados e domingos, de 9h às 18h;



Dia 24/12: 9h às 17h;



Dia 31/12: 9h às 15h



Shoppings centers: segunda a sábado, de 10h às 22h; domingos, de 14h às 20h