Por O Dia

A Indústrias Nucleares do Brasil (INB) promoverá, junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), um novo processo de seleção de jovens aprendizes para o curso de Operador de Máquinas de Usinagem Convencionais em Resende. As inscrições serão realizadas, nos dias 17 e 18 de dezembro de 2020, via internet, através do site da Firjan . Serão 100 inscritos para a concorrência de 18 vagas. Não há cobrança de taxa de inscrição e matrícula e a prova será realizada na próxima segunda-feira (21/12).Para participar é necessário ter entre 14 e 22 anos e 11 meses, com exceção do portador de deficiência, que não precisa atender limite de idade. Também é preciso estar cursando a partir do 9º ano do ensino fundamental. É exigência não ter concluído o curso em nenhuma unidade do Senai e não ter sido aprendiz da empresa nos últimos seis meses. São requisitos também ter computador ou notebook e acesso à internet banda larga para acompanhamento do curso.Os documentos tanto para a inscrição, quanto para a matrícula em caso de aprovação, junto à INB e ao Senai estão descritos no edital.- O curso de Operador de Máquinas de Usinagem Convencionais tem o objetivo de capacitar o aprendiz para executar os processos de ajustagem mecânica, usinagem em tornos e fresadoras convencionais, respeitando procedimentos e normas técnicas, de qualidade, de saúde e segurança e de meio ambiente.