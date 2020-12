José Laerte d'Elias, de 75 anos Reprodução

Publicado 16/12/2020 11:06 | Atualizado 16/12/2020 11:49

Depois de ficar 10 dias internado, o ex-prefeito de Quatis, José Laerte d'Elias, de 75 anos, recebeu alta hospitalar da Covid-19 na terça-feira (15). Ele deu entrada no Hospital São Lucas, em Quatis, no dia 5 de dezembro, e foi transferido no dia seguinte para o Hospital Regional Zilda Arns (HRZA), em Volta Redonda.



Segundo a família, ele foi encaminhado para o Hospital do Estado com 70% do pulmão comprometido. Apesar de precisar do auxílio de respiração artificial, não foi necessário a intubação e ele ficou internado na ala de enfermaria da unidade.



Em vídeo divulgado da alta, o ex-prefeito sai numa cadeiras de rodas com uma placa escrito "Eu venci!", e é aplaudido pelos profissionais da saúde. "Eu passei a amar vocês demais. Vocês são anjos dos ceú. O Hospital está de parabéns e só tenho que agradecer", declarou.

Após 10 dias internado, ex-prefeito de Quatis recebe alta da Covid-19. #ODia pic.twitter.com/1j41pry7ZW — Jornal O Dia (@jornalodia) December 16, 2020

O ex-prefeito destacou que a sua alta foi muito emocionante, principalmente por toda a equipe de médicos e enfermeiros estarem vibrando por ele. "É um milagre! Eu sou muito grato a Deus, a minha familia e amigos. Em momento algum eu senti medo, insegurança e sem esperança", afirmou.



José Laerte alertou sobre a falta de responsabilidade das pessoas em relação à exposição ao vírus. "Infelizmente, as pessoas não estão levando a sério a gravidade desse vírus. Há a necessidade de conscientização de toda a população para que os números passem a diminuir", concluiu.

Boletim Epidemiológico

Segundo dados da prefeitura de Quatis na terça-feira (15), a cidade possui 243 casos positivos, 221 curados e nove óbitos. Dos 13 casos ativos, sete pessoas estão internadas.