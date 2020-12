Claudia Resende, de 53 anos Reprodução

16/12/2020

A Prefeitura de Porto Real confirmou no boletim epidemiológico de terça-feira (15), a 29ª morte por coronavírus. Trata-se de uma moradora de Porto Real de 53 anos, com teste positivo para Covid-19. A paciente estava internada no Hospital Regional do Médio Paraíba Drª Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda, e o falecimento ocorreu na segunda, 14 de dezembro. Ela era portadora de patologias que agravaram dos sintomas da Covid-19.

Ela foi identificada como Claudia Resende. Nas últimas eleições ocorridas no dia 15 de novembro, Claudia era candidata a vereadora pelo partido MDB. Ela recebeu 88 votos, mas não conseguiu ser eleita.

O novo prefeito eleito de Porto Real, Alexandre Serfiotis (PSD), emitiu uma nota de pesar nas redes sociais se solidarizando com a família. "Seu sorriso, sua bravura, lealdade e boa energia se perpetuarão na memória de todos que, como eu e minha família, tivemos a sorte e a alegria de compartilhar. Meu abraço solidário, fraterno, amigo, para toda a família da Claudinha, seus amigos, e principalmente suas filhas tão amadas por ela. Meu coração se soma aos de vocês neste momento triste, mas tenho a certeza de que Deus a acolherá com amor de Pai e nos fortalecerá para seguirmos em frente sem a presença física da tão querida amiga! Gratidão por ter você ao lado do meu pai e de mim por todos esses anos. Descanse em paz, Claudinha!".

Na terça-feira, também foram confirmados 16 casos novos do coronavírus no município, sendo nove mulheres de 27, 35, 39, 48, 50 , 57, 57, 65 e 67 anos, e sete homens de 6, 21, 31, 38, 55, 56 e 75 anos.

Agora, o município possui 661 casos confirmados, sendo que 528 já se curaram. Dentre os casos ativos, três pessoas continuam internadas. Outras três também estão hospitalizadas, mas aguardam resultado do exame para confirmar ou não a doença.