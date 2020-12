CIEP 487 Divulgação

Por O Dia

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, informou que as Unidades de Ensino Público Municipal funcionarão para o atendimento ao público até a sexta, 18 de dezembro.

A data mencionada também é o último dia para a realização do processo matricula dos estudantes nas unidades de ensino. O horário é das 8h às 14h para as escolas com dois turnos e das 8h às 20h nas unidades com três turnos.

Sendo que as únicas unidades que possuem três turnos escolares são: Escola Municipal Maria Hortência Nogueira e CIEP Brizolão 487 - Oswaldo Luiz Gomes. As demais unidades atendem em dois turnos.