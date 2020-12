Por O Dia



A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT) de Porto Real disponibilizou para visualização os vídeos dos artistas que se inscreveram no Prêmio Cultura Real. Os vídeos eram uma das exigências que esses artistas tiveram que cumprir, para receberem a premiação. O primeiro vídeo foi postado na terça-feira (15), no canal do Prêmio Cultura Real, no Youtube. Confira o link de acesso

O Prêmio Cultura Real foi baseado na Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc), com o objetivo de auxiliar aos artistas e produtores culturais do município durante o período da pandemia da Covid-19. Ao todo foram 39 artistas inscritos além de dois espaços culturais: o Centro Cultural Arte em Cena e a Associação Vittorio Emanuele.

Em relação ao valor dos prêmios, o repasse varia de acordo com a analise feita sobre os trabalhos apresentados e sobre a avaliação dos tipos de espaços culturais inscritos. Dessa forma, os artistas inscritos receberam a premiação de até R$ 2.000.00. Já para os espaços culturais, o subsídio será repassado em três parcelas, sendo o valor de: R$ 4.000,00 por mês para a instituição de pequeno porte e R$ 8.549,63 por mês para a instituição de médio a grande porte.

“Conseguimos executar com êxito a primeira etapa do Prêmio Cultura Real: o repasse dos recursos, feito no dia 14 de dezembro e a divulgação dos trabalhos de todos os participantes inscritos. Além disso também foram realizados os repasses aos espaços culturais, que irão realizar atividades em conjunto a Prefeitura no próximo ano”, explicou o Secretário de Educação, Cultura e Turismo, Robson Paulino.