Gráfico mostra aumento de casos e mortes por mês Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 10:27 | Atualizado 04/01/2021 10:36

Dezembro não terminou nada bem em relação a pandemia de coronavírus em Porto Real. Só neste último mês de 2020, foram confirmados 330 novos casos de Covid-19 e 10 mortes pela doença. O número é maior do que a soma dos três meses anteriores: setembro, outubro e novembro que juntos totalizam 178 casos e sete mortes.



Antes de dezembro, o mês com o maior aumento tinha sido julho com 180 novos casos e sete mortes. Em agosto, a cidade confirmou 131 casos e cinco mortes em 31 dias.



No gráfico acima, é possível observar que a pandemia atingiu o primeiro pico de infecções no mês de julho e começou a cair a partir de agosto, dando sequência nos meses seguintes. Mas a curva voltou a subir no fim de novembro, e apresentou um aumento de 270% em dezembro em relação ao mês anterior. O ano fechou com 875 casos confirmados no total, 647 curados e 32 mortes.



Com esse aumento significativo, e as festas de fim de ano como o Natal e Réveillon, as medidas de contenção da doença se tornam cada vez mais indispensáveis. O uso correto da máscara e o distanciamento social, além de evitar aglomerações devem continuar sendo adotados para evitar o aumento dos números e a perda de vidas.