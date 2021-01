Por O Dia

Publicado 04/01/2021 17:48

(PSDB), tomou posse nesta segunda-feira (4), na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) como. Além dele, outros seis parlamentares foram empossados pelo presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT). Eles foram convocados paraque foram eleitos prefeitos ou que se afastaram para assumir cargos de secretários na administração pública.Noel de Carvalho, de 75 anos, era oda coligação Cidadania/PSDB, e assumiu o mandato no lugar de Welberth Rezende, eleito prefeito de Macaé. "Eu não sei que tipo de problemas enfrentaremos daqui pra frente, mas já me coloquei à disposição da presidência da Casa. Acredito que deveremos pensar em um esforço de todos os governos para a vacinação contra a covid-19", afirmou.O parlamentar anunciou como pretende. "Vamos enfrentar uma guerra. Temos que unir os governos municipais, estaduais e federal. Juntos somos mais fortes. Isso é um emergência. O estado é de calamidade", frisou o deputado.Noel de Carvalho, é ex-prefeito de Resende (1989 a 1992), na região Sul Fluminense, e filiado ao PSDB. Deputado estadual por três mandatos, Noel também já foi prefeito de Resende e secretário estadual de Educação, de Agricultura e de Habitação. Nas eleições de 2018 obtevepara deputado estadual.