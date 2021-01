Três filhotes de capivara foram encontrados Juan Pablo

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 12:37 | Atualizado 08/01/2021 13:39

Três filhotes de capivara foram encontrados mortos na quinta-feira (7), em Porto Real. Os animais estavam no acostamento da Estrada Floriano x Quatis, próximo ao Rio Paraíba do Sul.



Segundo o vereador Juan Pablo (Cidadania), que esteve no local, uma das capivaras apresentava sinais de atropelamento, já as outras duas tinham apenas escoriações. De acordo com ele, cinco capivaras já apareceram mortas no local.



Os animais são da espécie mamífero roedor, e vivem no local às margens do rio Paraíba do Sul, que contorna a estrada. A via é uma das principais ligações dos bairros de Fátima ao Centro, e também utilizada por quem deseja ir para a cidade vizinha, Quatis.



O setor de Vigilância Sanitária, em parceria com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, informou que recolheu as carcaças dos três filhotes de capivaras e as destinou para um local apropriado da secretaria de Obras.



A Secretaria Municipal de Ordem Pública destacou que neste período do ano é comum que haja a movimentação de animais silvestres pela área, principalmente por estar próxima ao rio Paraíba do Sul. Por isso é preciso a atenção dos motoristas que frequentam a via. O setor também informou que realizará a sinalização vertical e horizontal no local, e que além disso, a implantação de outros dispositivos para a prevenção de acidente envolvendo animais silvestres está sendo estudada.