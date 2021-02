Unidade da Stellantis em Porto Real Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 12:19

A unidade industrial de Porto Real da Stellantis, composta por uma fábrica de veículos e uma de motores, no Estado do Rio de Janeiro, completa esse mês 20 anos de produção no País. Fundada em 1º de fevereiro de 2001, iniciou em seguida a fabricação de modelos das marcas Peugeot e Citroën, sendo os pioneiros o PEUGEOT 206 e o CITROËN Xsara Picasso. No ano seguinte, em 2002, deu início à fabricação de motores.



De acordo com o presidente (COO) da Stellantis para a América do Sul, Antonio Filosa, ao longo dessas duas décadas, a fábrica de Porto Real tem recebido investimentos constantes em processos e sistema de produção e no desenvolvimento de pessoas e talentos. "Com sua grande vocação exportadora, ela tem gerado importantes divisas para a região Sul Fluminense e para o País, sendo ainda um importante polo gerador de renda e de emprego para toda a cadeia automotiva local", afirmou Filosa.



Desde 2019, foram investidos cerca de R$ 220 milhões na fábrica para a implementação de uma variante da nova plataforma global modular CMP, que dará origem a uma nova família de veículos. O primeiro modelo da nova família produzido em Porto Real será lançado no segundo semestre deste ano.



Plataforma CMP

A implementação da variante da plataforma CMP (Common Modular Platform) em Porto Real acelerou a transformação industrial que já vinha ocorrendo na planta há alguns anos. A CMP é uma plataforma modular altamente flexível, que pode ser usada como base para a produção de veículos dos segmentos B e C - em hatches, sedãs e SUVs.



Além disso, ela é multienergia – a combustão ou elétrica. Também apresenta menores níveis de vibração e maior conforto acústico e térmico. Sua introdução complementou outras fases importantes de investimentos constantes para tornar a unidade ainda mais eficiente, reduzindo seus custos de produção e aumentando sua competitividade.



Jean Mouro, Vice-Presidente Sênior de Operações Monozukuri da América do Sul, destacou que, entre 2016 e 2018 foram investidos cerca de R$ 580 milhões para manter a fábrica de veículos de Porto Real cada vez mais moderna e dotada de alta competitividade, com a adoção de inéditos processos industriais e de várias novas tecnologias em preparação para o lançamento do Novo SUV CITROËN C4 Cactus. "Em 2019, essa transformação se acelerou com o lançamento do Novo PEUGEOT 2008. Como resultado, em 2020, Porto Real chegou a figurar por duas vezes como a Top 1 no ranking mensal mundial de qualidade envolvendo todas as fábricas da empresa antes da fusão que originou a Stellantis”, acrescentou.



A fábrica de motores é outro grande exemplo de transformação entre 2017 e 2018, foram investidos cerca de R$ 56 milhões para colocar em operação uma linha muito moderna e totalmente nova de fabricação de virabrequins, bem como ampliamos nossa linha de blocos e cabeçotes. "Hoje, os motores e os virabrequins têm destinação tanto para o mercado nacional como para exportação”, completou Mouro.



Nestes 20 anos de existência, a unidade de Porto Real já produziu mais de 1,7 milhão de veículos, de 16 modelos diferentes, entre as marcas Peugeot e Citroën, além de mais de 2 milhões de motores. Atualmente, fabrica os veículos PEUGEOT 2008 e CITROËN Novo SUV C4 Cactus, C3 e AIRCROSS, além dos motores EC5 1.6l a gasolina e EC5 EAT6 1.6l flex.