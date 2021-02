Prefeitura de Porto Real Fabiano Sabino

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 07:00

A Prefeitura de Porto Real anunciou a atualização do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes comunitários de endemias. De acordo com o prefeito Alexandre Serfiotis, esta ação partiu de um Projeto de Lei aprovado quando ainda estava como Deputado Federal, onde previa o aumento gradativo do salário dos profissionais de saúde. Com a nova atualização, que entrou em vigor na segunda-feira, 1º de fevereiro, estes profissionais passam a receber R$ 1.550,00.

“Sabemos que estes agentes têm contato direto com nossos munícipes, por isso, a atenção aos profissionais de saúde afeta positivamente no bem-estar geral da nossa população”, expressou Alexandre Serfiotis, que ainda falou sobre o cumprimento na regularização da folha salarial no primeiro mês do mandato.

“Quando assumimos a gestão, também herdamos uma divida referente ao pagamento do mês de dezembro de 2020, que não foi pago pela gestão anterior. Desde os primeiros dias trabalhamos duro para regularizar essa situação, e além disso, também efetuamos na última sexta (29/01) o pagamento do salário do mês de janeiro deste ano. Ou seja, através da competência e trabalho duro de toda equipe conseguimos quitar duas folhas salariais em um mês”, finalizou o prefeito.