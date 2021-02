Time tem dois compromissos importantes neste final de semana Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 07:00

O fim de semana será agitado para a equipe Sociedade Esportiva de Porto Real, SEPR. Segundo informou o técnico Marco Antônio, o Merica, dois compromissos importantíssimos para o time, que treina para buscar um ingresso na série C do campeonato carioca, acontecem na sexta, 12 e no sábado 13.

Na sexta, a equipe faz jogo treino contra a Portuguesa no campo do CFZ no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. “Neste jogo dois atletas moradores de Porto Real, Yuri da Silva Oliveira, de 17 anos e João Victor da Silva Campos, de 16, estarão sendo avaliados pelo observador técnico do Flamengo”, informou Merica, comentando que este é um incentivo gigantesco para que os jovens atletas se apliquem cada vez mais nos treinamentos e que novos jogadores ingressem nos treinos.



No sábado, o time faz, pela primeira vez na história de Porto Real, um jogo contra uma equipe de outro Estado. “O grupo técnico do Itumbiara de Goiás ligou convidado para o jogo treino, foi surpreendente e muito gratificante receber este convite, pois mostra que nosso trabalho começa a surtir resultado e alcançar novos desafios”, frisou Merica, informando que a partida SOCIEDADE ESPORTIVA PORTO REAL X ITUMBIARA (GO) será realizada no Estádio Los Larios, em Xerém, na Baixada Fluminense. “São grandes as expectativas, muito gratificante começar a ver os resultados do trabalho e do empenho dos atletas”. Finalizou Merica.