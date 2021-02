Moradores devem usar máscaras e evitar aglomeração no local Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 12:00

O Posto de Atendimento dos Correios localizado no bairro Bulhões voltou a funcionar esta semana. A informação é de que devido ao problema enfrentado pela pandemia de Covid-19, as encomendas devem ser retiradas no posto, que fica localizado em frente a quadra poliesportiva no Santo Antônio.

O pedido feito pelo responsável do posto é para que as pessoas usem máscaras ao se dirigirem ao local, pois ultimamente vários moradores têm ido ao posto sem utilizar adequadamente o objeto de prevenção. O atendimento é de segunda à sexta-feira de 9h as 12h e de 13h30 as 17h.