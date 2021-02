Empresa é intermediadora entre clientes e prestadores de serviços Divulgação

12/02/2021

O prefeito Alexandre Serfiotis(PSD), juntamente com a Diretora do Sine, Taís Rodrigues, receberam no gabinete da Prefeitura Municipal a visita dos empresários Flávio Augusto e Ernesto Rodrigues Filho, representantes da franquia da empresa especializada na prestação de serviços gerais, Maria Brasileira. Eles informaram que pretendem instalar uma franquia da empresa para prestar serviços nas cidades de Itatiaia, Resende, Quatis e Porto Real, mas com a base no município de Porto Real.



A empresa, que já é muito conhecida em grandes capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro, é intermediadora entre os clientes e os prestadores de serviços. “Estamos fazendo uma parceria com o Sine de Porto Real para a captação de mão de obra, através de processo seletivo para pós treinamento”, informou Ernesto e frisou que trata-se de uma empresa que têm uma grande preocupação em gerar renda e desenvolvimento social e econômico para os municípios que abrange.



“Com certeza é importante receber, ouvir e contribuir com a instalação de empresas que gerem abertura de postos de trabalho para nossa população e no que depender da nossa administração estamos prontos a colaborar”, destacou o prefeito. “Temos trabalhado incansavelmente na busca das ofertas de vagas e na intermediação para que nossos trabalhadores sejam aproveitados no mercado de trabalho, receber esta visita e trocar informações e experiências é muito importante para enriquecer o trabalho que toda a equipe do Sine vem realizando”, destacou Taís.



Entre os serviços a serem oferecidos pela empresa estão: babá, cuidador(a) de idosos, diaristas, piscineiro, porteiro e motorista. “A tecnologia vista como vilã na diminuição do mercado de trabalho é a grande aliada na contratação, pois é um trabalho virtual de ponte de ligação cliente X trabalhador”, concluiu Flávio Augusto.