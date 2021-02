Secretário Municipal de Ordem Pública de Porto Real, Jorge Porto e o Diretor de Defesa Civil, Bruno Souza, participaram do evento Divulgação

O Secretário Municipal de Ordem Pública de Porto Real, Jorge Porto e o Diretor de Defesa Civil, Bruno Souza, participaram de um evento da Secretaria Estadual de Defesa Civil, realizado no auditório da Universidade Federal Fluminense (UFF) em Volta Redonda. O encontro foi organizado pela Regional de Defesa Civil (REDEC Sul I), com o intuito de entregar os cadernos de orientações da Defesa Civil, e o check-list aos prefeitos e coordenadores que integram a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDECs).

O Coordenador da REDEC Sul I, Tenente Coronel BM Luciano Melo, esteve presente e agradeceu aos gestores das COMPDECRs pertencentes à REDEC Sul I, que não mediram esforços para comparecerem ao evento. “É de extrema importância os eventos para estreitar os laços entre a Secretaria Estadual de Defesa Civil e os municípios. Por meio destes é possível trazer orientações e novidades, com base nas diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil”, frisou Luciano e colocou a REDEC Sul I à disposição para quaisquer esclarecimentos. Ele pediu que todos leiam com carinho os materiais entregues e que depois compartilhem com os prefeitos de seus respectivos municípios.

Segundo Jorge Porto, que representou o prefeito Alexandre Serfiotis (PSD) no evento, com a posse do caderno de orientações, todo um projeto começa a ser traçado em adaptações para o município de Porto Real, traçando medidas tanto preventivas quanto de resolução de problemas.