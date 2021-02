Demais unidades de ensino também passaram por serviços de manutenção preventiva Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 15:00

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), realizou na semana passada os serviços de roçada, capina e retirada de entulhos na Escola Municipal Professora Eliana Provazi, no bairro Novo Horizonte. A SMOSP também concentrou as equipes em um processo revitalização na Escola Municipal Cruz e Souza, no bairro Jardim das Acácias, onde foi feita retirada de infiltrações das salas de aula e a manutenção da pintura.

De acordo com a SMOSP, as demais unidades de ensino também passaram por serviços de manutenção preventiva. “Os serviços de manutenção nos prédios municipais precisam ser feitos com frequência, visando garantir a longevidade das unidades. A limpeza nas escolas, por mais que não tenham aulas presencias, visa garantir a segurança dos profissionais e comunidade escolar que precisam resolver pendências nas unidades”, explicou o secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva.