Cursos serão ministrados on-line por professores da Estácio Resende Fernanda Leal

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 10:18

Estão abertas as inscrições para os cursos de capacitação e desenvolvimento profissional promovidos pela Estácio Resende em uma iniciativa que prevê mensalmente a oferta de diversos cursos gratuitos à população da região. Eles serão ministrados on-line pela plataforma Microsoft Teams por professores da Estácio Resende de forma voluntária. As inscrições devem ser feitas pelo link http://encurtador.com.br/hHZ57 e os cursos terão início no dia 06 de março.



O projeto, intitulado Capacita Resende, é voltado para jovens e adultos de baixa renda das cidades da região Agulhas Negras como Resende, Porto Real, Quatis e Itatiaia, estudantes dos Ensinos Fundamental, Médio e Superior de instituições públicas, além de servidores públicos e demais interessados em atualizarem seu currículo para ingressar no mercado de trabalho. No mês de março serão ofertados os cursos de Cuidador de Idosos, Monitor de Creche, Elaboração de Currículo e Cadastro no Linkedin, Estratégias de Ensino para Docentes, e Desenho Artístico para Adultos.

Programação dos cursos on-line do mês de março

06/03 – CUIDADOR DE IDOSOS – Das 9h às 13h – Ministrado pela professora da graduação de Serviço Social, Cristiane Rodrigues



09/03 – DESENHO ARTÍSTICO PARA ADULTOS – Das 18h às 19h, uma vez por semana até o mês de julho – Ministrado pelo professor do curso de Arquitetura e Urbanismo, Tiago Gomes



13/03 – MONITOR DE CRECHE – Das 9h às 13h – Ministrado pela coordenadora do curso de Pedagogia, Carollini Graciani



20/03 – ELABORAÇÃO DE CURRÍCULO E CADASTRO NO LINKEDIN – Das 13h às 17h – Ministrado pelo coordenador dos cursos de Engenheiras e Arquitetura e Urbanismo, Caio Cossu



27/03 – FORMAÇÃO DOCENTE: ESTRATÉGIAS DE ENSINO – 14h às 16h – Ministrado pelo coordenador das graduações de Administração e Recursos Humanos, Jesus Rosa