Boletim de terça-feira (16) Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 15:00

No último boletim epidemiológico do dia 16 de fevereiro, a Secretaria de Saúde de Porto Real confirmou mais sete novos casos, totalizando 1283 infectados. Desse número, 90% já se curaram, o que equivale a 1162. O município já registrou 35 mortes pela doença.



A cidade investiga 177 casos suspeitos, sendo que duas pessoas estão internadas e uma morte está sob análise.



Em relação a vacinação, 493 pessoas já foram imunizadas contra a Covid-19, entres profissionais de saúde e idosos com mais de 90 anos.