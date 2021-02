Coronavac Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 12:00 | Atualizado 18/02/2021 12:01

A Secretaria Municipal de Saúde inicia nesta sexta-feira (19), a etapa de imunização contra a Covid-19 nos moradores acamados com mais de 60 anos de idade. Os idosos receberão a 1ª dose das vacinas, que ocorrerá tanto de forma domiciliar, quanto nos pacientes internados no Hospital Municipal São Francisco de Assis. A Secretaria ainda reforçou que o município se encontra na primeira fase do Plano Nacional de Imunização (PNI).



Segundo o prefeito Alexandre Serfiotis, durante a primeira fase está prevista a imunização das pessoas idosas, onde eles foram divididos em sub grupos. "Assim que chegar as novas remessas da vacina, um novo sub grupo é contemplado. Queremos garantir que tudo seja feita de forma correta, para que todos os munícipes sejam imunizados”, destacou.