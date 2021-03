Avenida Dom Pedro II passará por uma revitalização no trecho Fabiano Sabino

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 07:00

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) inicia na próxima segunda-feira (8), uma revitalização na Avenida Dom Pedro II no trecho entre o cruzamento com a Rua H (próximo ao Banco Bradesco) e o cruzamento com a Rua Professora Júlia Graciani Marassi (próximo à Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores).

Segundo a Secretaria, após uma vistoria feita essa semana foram identificados diversos afundamentos e depressões na pavimentação de intertravados do local, o que está prejudicando a circulação dos veículos pela via.



A SMOSP ainda reforçou que a revitalização não envolverá os sistemas de infraestrutura e que um plano de ação será articulado para não prejudicar o trânsito de veículos e a circulação de pessoas na Avenida. Participaram da vistoria a diretora de Arquitetura e Urbanismo, Elba Maria Carvalho, e os representantes da empresa responsável pela manutenção.