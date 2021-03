Foram instalados mais de 40 metros de manilha Fabiano Sabino

Por O Dia

Publicado 05/03/2021 14:00

As obras de infraestrutura que estavam sendo realizadas na Rua Amazonas, no bairro Jardim das Acácias, foram concluídas essa semana. Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), o local passou pela ampliação do sistema de coleta de águas pluviais, onde foram instalados mais de 40 metros de manilha. Conforme informação da SMOSP, as obras no local foram de natureza emergencial, pois a implantação do sistema não foi concluída na última revitalização feita no local pela antiga gestão.



O outro serviço concluído no local foi a restauração de uma caixa de inspeção do sistema de coleta de esgoto, que segundo a Secretaria estava quebrada e causando o vazamento de resíduos. “Com a pausa no período de chuva foi possível intensificar as ações no local e entregar a obra o mais rápido possível à população. Antes da intervenção, a situação provocada pela não conclusão da obra na gestão anterior levava risco de saúde aos moradores, e ainda, a contaminação do solo”, explicou o secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva.