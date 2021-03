Fabio Brunelli entrou para o time da TV Rio Sul em 1995 Divulgação/TV Rio Sul

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 11:37 | Atualizado 07/03/2021 11:39

Morreu na madrugada deste domingo (7), o jornalista e ex-apresentador do RJTV, Fabio Brunelli, aos 51 anos. Ele estava internado, há alguns dias, em um hospital particular de Resende, onde tratava de um câncer.



Além de apresentador, foi editor-chefe do RJ2 da TV Rio Sul, afiliada Globo no Sul do Estado do Rio de Janeiro, por quase 20 anos. O jornalista também esteve à frente de projetos especiais da emissora, como os debates eleitorais.



Fabio era paulistano e começou sua carreira no rádio e logo seguiu para a televisão. Em novembro de 1989 estreou, aos 20 anos, como âncora da extinta TV Manchete. Na década de 90, Fabio começou na TV Rio Sul como o rosto e a voz da emissora.



Ele também era empresário, construtor e escritor. Em 2009, lançou seu primeiro livro, o romance "Elas por Ele".

Em 2018, se candidatou a deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). Recebeu 3.564 votos, ficando como suplente.

Fabio Brunelli deixa esposa e um filho de seis anos. Por conta da pandemia da Covid-19, não haverá velório. O corpo do jornalista será levado para Volta Redonda, onde será cremado.