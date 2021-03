Dentro da mochila foram encontrados os entorpecentes Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 10:28

Um jovem de 19 anos foi detido com drogas nesta segunda-feira (8) em Porto Real. O caso aconteceu no bairro Freitas Soares.



Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento o jovem correu quando avistou os policiais. Os agentes foram até a casa do suspeito, onde ele tentou fugir novamente e foi visto jogando uma mochila.



Dentro da mochila foram encontrados os entorpecentes: 63 pedras de crack, 38 invólucros de maconha, cinco pinos de cocaína, além de R$ 80 e um celular.



Ele foi levado para a 100ª Delegacia de Porto Real, onde está sendo interrogado.