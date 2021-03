Reunião aconteceu no Ciep Oswaldo Luiz Gomes, 487, no bairro Freitas Soares Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 10:05

Na manhã de terça-feira (9), foi realizada a eleição do Conselho de acompanhamento e controle social do Fundo de Manutenção Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais de Educação Básica (FUNDEB), no Ciep Oswaldo Luiz Gomes, 487, no bairro Freitas Soares. Foi eleito como presidente o professor Carlos Roberto de Oliveira, eleito diretamente pelos membros do Conselho que foram empossados.

A eleição atende a Lei Federal 14.113 de 25/12/2020 e a Lei Municipal 239 de 29/03/2007, que estabelece atuação do Conselho no Município. Após indicação das organizações municipais, que apontaram candidatos; o colegiado se reuniu para formulação do novo Conselho que perdura pelo biênio 2021/2022.

Publicidade

O papel do Conselho é acompanhar a utilização do FUNDEB e também os Convênios Federais, Plano de Ações Articuladas, PAR e recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, FNDE, em curso no Município.