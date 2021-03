116 candidatos foram efetivados, sendo 48 em janeiro e 68 em fevereiro Divulgação

Publicado 11/03/2021 11:23

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, através do SINE (Sistema Nacional de Emprego), divulgou um balanço dos índices positivos nas contratações, alcançados já no primeiro bimestre de 2021. Ao todo, 116 candidatos foram efetivados, sendo 48 em janeiro e 68 em fevereiro, e sete candidatos desistiram da oportunidade mesmo sendo aprovados. O estudo aponta que os resultados são favoráveis e positivos, tendo em vista a crise econômica consequente da pandemia da Covid-19.



De acordo com a Diretora de Trabalho e Renda, Taís Rodrigues, a prioridade é encaminhar todos os currículos que se encaixam no perfil solicitado pelo contratante, analisando com olhar clínico e encaminhando diretamente para o RH da empresa. "As parcerias estão sendo formadas, e a meta é triplicar o número de efetivações no mês de março".