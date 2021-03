Diego Graciani Divulgação

18/03/2021

Uma importante indicação, de autoria do vereador Diego Graciani (Cidadania), gerou bastante discussão na sessão ordinária desta quarta-feira (17), na Câmara Municipal de Porto Real. No documento, o autor solicita que o Poder Executivo realize um estudo para a reestruturação do setor da Vigilância Sanitária do município. Segundo Diego, o setor conta com uma equipe técnica capacitada, mas sem condições básicas de trabalho.



Em sua justificativa, o parlamentar reforça a necessidade de uma reforma no prédio da Vigilância bem como a aquisição de alguns itens de trabalho. “É lamentável a situação de abandono em que se encontra a sede da Vigilância Sanitária. Em visita ao local, além da necessidade de uma reforma no prédio, pude constatar que falta material para realização de trabalhos simples como uniformes, crachá de identificação pessoal, equipamentos de proteção individual, protetor solar, dentre outros. Os funcionários necessitam de material de uso em campo, bicicleta para locomoção, inseticidas, mochilas. Precisamos dar melhores condições de trabalho para que esses funcionários voltem a oferecer um atendimento de mais qualidade aos munícipes”, declarou ele.



O vereador questionou também a inexistência de uma linha telefônica no local. “Muitos munícipes me procuram querendo saber o telefone do setor. Este é um problema que se arrasta há anos e é uma situação fácil de ser resolvida. Por ser um setor de grande importância para o município, espero que o Executivo se sensibilize e execute as melhorias o quanto antes”, reforçou.



A proposta foi muito elogiada pelos demais vereadores que inclusive foram convidados para participarem como coautores da indicação. A sessão desta quarta foi mais uma vez mista e contou com a presença física e virtual dos onze vereadores. A população pode acompanhar a transmissão ao vivo pelo site oficial da Casa Legislativa.