Vacinação será realizada das 8h às 12h, no pátio da prefeitura de Porto Real

Publicado 19/03/2021 10:00

A Secretaria Municipal de Saúde realizará no próximo sábado (20), mais uma vacinação contra a Covid-19 no formato drive-thru. A campanha será destinada a aplicação da 1ª dose em pessoas idosas com 75 anos ou mais. A vacinação será realizada das 8h às 12h, no pátio da prefeitura de Porto Real, localizado à Rua Hilário Ettore, no bairro Centro.

Durante a aplicação os idosos deverão ter em mãos: carteira de identidade, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência. Não será preciso que a Pessoa Idosa saia do veículo no momento da vacinação, pois a equipe da SMS fará a triagem da documentação apresentada e em seguida o profissional da saúde aplicará a dose da vacina

Segundo a SMS, a previsão é atender 211 pacientes dentro dessa faixa etária. “Os idosos acamados, ou que não conseguirem condução para comparecer ao local da vacinação no dia, serão atendidos pela SMS no formato domiciliar no decorrer da próxima semana”, disse a coordenadora da Atenção Básica, Cleonice.

Toda a organização de trânsito será orientada pela Guarda Civil Municipal.