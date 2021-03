Detran bateu a marca de 100 mil atendimentos em mutirões Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 11:34

O posto do Detran em Resende está com vagas abertas para o 21º mutirão de atendimentos neste sábado (20). Os serviços de habilitação, como primeira habilitação, renovação de CNH, mudança de categoria, adição de categoria e alteração de dados serão disponibilizados das 10h às 16h. Para evitar aglomerações, o atendimento será apenas mediante agendamento prévio.



Para ser atendido, o usuário deve agendar o serviço pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042 (das 6h às 21h). As vagas serão disponibilizadas a partir do meio-dia desta quinta-feira (18).



O Detran reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação, para que não ocorram filas e aglomerações neste período de pandemia. O departamento pede que as pessoas não levem acompanhantes aos postos.