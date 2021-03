Denúncias sobre queimadas devem ser feitas pelos telefones: (24) 3353-1245 e (24) 3353-3537 Regiane Real

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 13:00

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrada no dia 22 de março, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Porto Real (SMMA), lançou um projeto piloto de reflorestamento com plantio simbólico de mudas de plantas nativas na Beira Rio, próximo a ponte nova de acesso a cidade de Quatis.

Segundo o Diretor de Meio Ambiente, Alex de Almeida, o projeto consiste em plantio de mudas para reflorestar a mata ciliar e em áreas de preservação permanente. “É preciso conscientizar todos sobre a importância da preservação dos nossos rios e nascentes, pois a água é o líquido mais preciso para a manutenção da vida” - Frisou o diretor.



A equipe da SMMA realizou os serviços de plantio e da instalação de uma placa informando sobre o perigo das queimada. O diretor da SMMA, destacou que, para casos de denúncias sobre queimadas, os telefones são: (24) 3353-1245 e (24) 3353-3537. "Praticar queimadas é crime previsto na Lei 9.605/98, chamada de Lei de Crimes Ambientais. Chamamos a atenção sobre as queimadas, pois o fogo destrói nossas nascentes. Vamos preservar”, concluiu Alex.



O prefeito Alexandre Serfiotis frisou que comemorar o Dia Mundial da Água é celebrar a vida. “Temos em Porto Real as minas Dom Pedro, de Bulhões e do São José, além do Rio Paraíba do Sul, recursos hídricos que precisam de manutenção e preservação. Temos a Secretaria Municipal de Meio Ambiente atenta aos temas ambientais e a Secretaria de Obras trabalhando incansavelmente com suas equipes para melhorar a qualidade da água distribuída para nossa população. A administração não vai medir esforços para preservar nosso meio ambiente”, destacou o prefeito.







Foto: Regiane Real