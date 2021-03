Equipe da Diretoria estará em uma tenda montada no Pátio da Prefeitura Carina Rocha

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 08:00

A Prefeitura de Resende prorrogou o prazo das inscrições do ‘Processo Seletivo Simplificado para a Contratação por Tempo Determinado’ de profissionais da saúde até o dia 30 de março de 2021. Os candidatos às vagas temporárias, que poderão atuar de 6 a 24 meses, devem entregar a ficha de inscrição, o currículo e os documentos comprobatórios até o dia 30 de março, nos dias úteis, no horário das 14h às 16h, pessoalmente, para a Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Administração. A equipe da Diretoria estará em uma tenda montada no Pátio da Prefeitura, com sede na Rua Augusto Xavier de Lima, 251, no bairro Jardim Jalisco.



A lista completa de vagas abertas para o processo seletivo compreende 12 grupos: médico clínico geral plantonista; médico clínico geral; médico epidemiologista; médico pediatra plantonista; médico do trabalho; enfermeiro plantonista; enfermeiro; bioquímico; técnico de enfermagem; técnico de radiologia; técnico de laboratório; e fisioterapeuta.



Segundo a Secretaria Municipal de Administração, a contratação ocorre em razão da necessidade temporária de profissionais, visando à continuidade dos serviços públicos oferecidos com qualidade à população na área da saúde. O secretário municipal de Administração, Kaio Márcio Resende de Paiva, reforçou que as contratações somente poderão ser efetivadas observando todos os critérios do edital e ordem de classificação. Entre as exigências estão: escolaridade compatível ao cargo comprovada; e entrega dos documentos solicitados, que deverá acontecer pessoalmente.



"O prazo para as inscrições deste importante processo seletivo era até o dia 22 de março, sendo estendido até o dia 30 deste mês. A prorrogação é mais uma oportunidade para os profissionais da área, que buscam novos desafios e querem fazer parte da equipe da Prefeitura de Resende, em funções imprescindíveis para a Saúde Pública. A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) evidenciou a importância dos profissionais da saúde na cidade, que estão se dedicando ao próximo com amor e atenção neste ato de cuidar. A atual gestão municipal sempre teve a Saúde como uma das prioridades do governo, com os investimentos estruturais e a valorização dos profissionais em atuação. Desta forma, este processo servirá para suprir a demanda do município e ampliar cada vez mais o atendimento de qualidade à população. As contratações serão imediatas. A convocação destes profissionais ocorrerá por meio de telefone, e-mail informado no currículo apresentado e estará disponível também em Boletim Oficial", complementou o secretário de Administração.



REQUISITOS

Para participar do processo seletivo, os profissionais interessados devem se enquadrar em alguns requisitos: ser brasileiro ou naturalizado; ter idade mínima de 18 anos; estar em dia com as obrigações eleitorais; no caso do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar; apresentar os documentos de RG e CPF; comprovante de residência; e, principalmente, possuir diploma correspondente ao cargo ofertado. Vale destacar também que a inscrição não será cobrada. O processo seletivo também inclui uma etapa de entrevistas.



A seleção dos candidatos será feita pela contagem de pontos baseada em critérios e documentos como: diplomas de Especialização, Mestrado e Doutorado; cursos relacionados à área, concluídos a partir de 2011; cursos de aperfeiçoamento relacionados à área, Jornada e Seminários, com carga horária igual ou superior a 20 horas; tempo de serviço na função que concorre; e tempo de serviço na Administração Pública.



Todas as informações sobre o processo seletivo para profissionais da saúde e as folhas de inscrição estão disponíveis no site da Prefeitura de Resende, conforme publicação no Boletim Oficial do Município de Resende.