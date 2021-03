Campanha chama "Eu Vacinei PR" Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 13:00

A Prefeitura de Porto Real, em conjunto com a Secretaria de Saúde, criou uma campanha de divulgação da vacinação contra o coronavírus. Com o nome "Eu Vacinei PR", os imunizados ou familiares deles devem registrar o momento da pessoa sendo vacinada e postar nas redes sociais citando o perfil da prefeitura e a hashtag #euvacineipr.

Para participar, a pessoa deve publicar no stories do Instagram marcando o @prefeituradeportoreal. A imagem será repostada no perfil da prefeitura como exemplo de força para todos aqueles que esperam pela imunização.