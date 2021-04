A partir das inscrições, as turmas serão montadas e os horários definidos Fabiano Sabino

Por O Dia

Publicado 11/04/2021 10:00

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação de Porto Real (SMASDHH), abriu as inscrições ao Projeto Social de Ballet Clássico. Para fazer a inscrição, as pessoas podem procurar a SMASDHH entre 8 e 17 horas de segunda a sexta-feira, na Rua Fernando Bernardelli, 490, Centro, levando duas fotos 3X4, certidão de nascimento ou RG, comprovante de matrícula escolar e de residência. Os menores de 18 anos também devem levar cópia dos documentos dos pais.

A aula inaugural foi acompanhada pela secretária Valéria Sá e pelo Diretor dos Programas Sociais Jadson Teixeira, o Professor Jajá. A professora Fernanda Chaves disse que estava emocionada com a possibilidade de ensinar os passos, pois é em atividades de esportes, lazer e cultura que os jovens encontram caminhos de sucesso e descontração. Ela informou que este Programa abrange crianças e jovens, de 7 a 21 anos.



O Diretor de Programas da SMASDHH, afirmou que a partir das inscrições as turmas serão montadas e os horários definidos. “Com o número de inscritos em mãos podemos montar o calendário das aulas, pois precisamos tomar todos os cuidados necessários em relação a pandemia. É certo que seguiremos todos os protocolos estabelecidos primando pelo bem estar e saúde dos alunos, professores, pais e comunidade”, frisou Jajá.



A secretária Valéria Sá mostrou-se entusiasmada com o início de mais um Projeto Social da SMASDHH. “Este é mais um dos nossos Projetos que visam beneficiar nossos munícipes, queremos propiciar excelentes momentos para nossas crianças, jovens e adolescentes. A professora Fernanda Chaves é muito conceituada no Ballet e com sua grande experiência fará certamente um grande trabalho neste Projeto”, afirmou, comentando que a Secretaria ainda oferece atividades nos Projetos: com aulas de Violão, Banda Musical, Vem Dançar Comigo, Artes Cênicas e Panificação.