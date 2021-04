Por O Dia

Publicado 02/04/2021 00:58 | Atualizado 02/04/2021 01:03

Morreu nesta quinta-feira (1) de Covid-19, o guarda municipal de Porto Real e músico, Gilson Oliveira. O violonista morava em Barra Mansa, tinha 42 anos e estava internado. A informação foi confirmada pela prefeitura de Porto Real.

O secretário de Ordem Pública da cidade, Jorge Porto, lamentou a perda. "Além de ser um profissional exemplar em nossa corporação, Gilson era apaixonado pela música. Sua amizade vai deixar saudades. Nossas condolências à família, aos amigos e colegas de trabalho", disse.

Ao lado do amigo Giliade Lima, o violonista fazia parte do Duo Instrumental, tendo participado de shows em diversas casas de festas do estado do Rio de Janeiro. Também se apresentavam em restaurantes da colônia finlandesa de Penedo, em Itatiaia. Ao longo dos 10 anos de carreira, subiu ao palco com músicos de renome no cenário musical nacional e internacional como Robertinho Silva, Arismar do Espírito Santo, Pascoal Meirelles, Paulinho Trompete, Yuri Popoff, Nelson Faria, Baby do Brasil, Thiago Espírito Santo, entre outros.