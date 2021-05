Marquinho Graciani Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 12:40

A Câmara Municipal de Porto Real concedeu Moção de Pesar aos familiares do comerciante Marcos César Graciani, pelo seu falecimento, ocorrido em 21 de abril deste ano. A homenagem póstuma, de autoria do vereador Diego Graciani (CIDADANIA), foi realizada no Plenário da Casa de Leis, durante a sessão ordinária desta segunda-feira, 10, e contou com a presença da viúva Cínthia Graciani e da filha Vitória Graciani. "Marquinho da loja de ração", como era carinhosamente conhecido, foi vítima da Covid-19 e suas complicações.

Aos 44 anos de idade, Marcos César deixou pais, esposa, duas filhas, irmãos, familiares, conhecidos, clientes e um grande legado enquanto cidadão de bem, comerciante, homem de fé e alicerce da família. Além de comerciante e empresário local, Marquinho também foi muito respeitado por sua conduta de dedicação à causa animal e com as questões de acessibilidade da cidade. Na vida pública, também teve sua parcela de contribuição. Em 2020, aceitou o desafio para participar das eleições municipais, concorrendo ao cargo de vice-prefeito de Porto Real e, apesar da derrota nas urnas, obteve grande aceitação popular.

Para o vereador Diego Graciani, o falecimento do Marcos César representa uma grande perda para o município. “Sua morte, tão prematura, enluta não somente seus familiares, funcionários, conhecidos e amigos, mas toda a cidade de Porto Real. Marquinho, com seu carisma, era presença na vida de muitas pessoas e foi querido por muitos. Sem dúvidas, nos deixa belíssimas lições de integridade. Perdemos um cidadão exemplar na honestidade, no caráter e na honra. Peço que Deus conforte o coração dos que ficam e que nosso grande amigo Marquinho siga o caminho que Deus lhe convidou a seguir”, declarou ele.