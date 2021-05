Ketelen Vitória Oliveira da Rocha Fotos reprodução das Redes sociais

Ketelen Vitória Oliveira da Rocha, de 6 anos, morta após ser espancada pela mãe e madrasta no dia 24 de abril, poderá ser homenageada com o nome de uma rua ou praça em Porto Real. A ideia, que partiu dos moradores do bairro Jardim das Acácias, onde ela morava, está sendo analisada pelo prefeito Alexandre Serfiotis.

De acordo com a assessoria de imprensa, o prefeito informou que em breve anunciará qual forma será utilizada para homenagear a menina. O objetivo é transformar a tragédia em um marco da luta contra a violência infantil.

O crime

No dia 19 de abril, a menina foi levada para o Hospital Municipal São Francisco de Assis, em Porto Real, após viver um fim de semana de terror ao ser brutalmente agredida pela própria mãe e companheira. Na unidade, depois de uma tomografia, foi constatada uma lesão neurológica muito grave. Depois de cinco dias internada em um hospital particular de Resende, cidade vizinha, No dia 19 de abril, a menina foi levada para o Hospital Municipal São Francisco de Assis, em Porto Real, após viver um fim de semana de terror ao ser brutalmente agredida pela própria mãe e companheira. Na unidade, depois de uma tomografia, foi constatada uma lesão neurológica muito grave. Depois de cinco dias internada em um hospital particular de Resende, cidade vizinha, a menina faleceu