Vacinação contra a Covid em Porto Real - Divulgação/PMPR

Vacinação contra a Covid em Porto RealDivulgação/PMPR

Publicado 02/12/2021 11:08

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real realiza nesta quinta-feira (2) um mutirão de repescagem da vacinação contra a Covid-19. A imunização acontece na Central de Vacina, anexa ao Hospital Municipal São Francisco de Assis, das 17h às 21h.

Podem ser vacinados com a primeira dose todas as pessoas com mais de 12 anos e com a segunda dose quem já completou o prazo no cartão de vacina.

A dose de reforço está sendo aplicada em idosos que já completaram seis meses da segunda dose. Já os profissionais de saúde e de segurança pública podem tomar a dose de reforço depois de cinco meses.