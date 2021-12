Unidade de saúde no bairro Freitas Soares - Divulgação/PMPR

Unidade de saúde no bairro Freitas SoaresDivulgação/PMPR

Publicado 30/12/2021 09:00

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Porto Real (SMOSP) concluiu a revitalização da Unidade de Saúde da Família do bairro Freitas Soares. No local, foram feitos reparos no telhado que sofria com infiltração, o que causava problemas no teto e mofo nas paredes.

Além de rachaduras, o secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva, relatou outros problemas encontrados no posto de saúde antes das obras. “A USF apresentava pastilhas nas paredes externas soltando, grades com ferrugem, piso quebrado e pintura em geral ruim. Nosso objetivo foi fazer a manutenção sem que a unidade parasse e prejudicasse os pacientes”, disse.

O prefeito Alexandre Serfiotis informou que no início do ano foi feito um levantamento do estado de todas as unidades de diversos setores. "A partir daí, junto a SMOSP, iniciamos o processo de revitalização, tendo como objetivo devolver à população a qualidade dos bens públicos”, frisou.