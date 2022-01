Janssen - Myke Sena/MS

JanssenMyke Sena/MS

Publicado 12/01/2022 18:21

Os moradores de Porto Real que tomaram a primeira dose da Janssen devem ir até a Central de Vacinas, anexa ao Hospital Municipal São Francisco de Assis, para tomarem a segunda dose do imunizante. As outras vacinas estão sendo aplicadas nas unidades de saúde todos os dias das 8h30 às 16h30.

Na quinta-feira (13), a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar uma repescagem de vacinação contra a Covid-19 na Central de Vacinas. Será no horário noturno, das 17h às 21h.

Poderão ser vacinados com a primeira dose todas as pessoas com mais de 12 anos; segunda dose de acordo com o cartão de vacinação, e dose de reforço: intervalo de cinco meses para adultos de 18 a 59 anos, e de seis meses para idosos com mais de 60 anos.