Recursos utilizados são oriundos do Fundeb e beneficia mais de 300 profissionaisRegiane Real

Publicado 29/01/2022 12:30

Mais de 300 profissionais da Rede Municipal de Ensino de Porto Real receberam neste sábado (29) o pagamento do auxílio financeiro tecnológico pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT). Com o objetivo de ressarcir as despesas dos funcionários durante o período de pandemia da Covid-19 com a vigência do ensino remoto emergencial e ensino híbrido, os recursos utilizados são do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Receberam o pagamento os seguintes profissionais: professores da Educação Infantil, Educação Especial, EJA e Ensino Fundamental I e II, orientadores educacionais, orientadores pedagógicos, diretores gerais e diretores adjuntos. “Nosso objetivo é cumprir as ações estabelecidas no Plano de Ação da SMECT frente ao período da pandemia, onde o pagamento será efetuado em um único vínculo, independentemente da quantidade de matrículas do servidor”, explicou Maria Madalena Ferreira, secretária de Educação.

Para o prefeito Alexandre Serfiotis, esta valorização dos profissionais de educação é um importante passo para garantir uma educação de qualidade aos estudantes. “Reconhecemos que para cumprimento de algumas exigências e orientações feita pelo Ministério da Educação, por meio do Conselho Nacional de Educação, foi necessário desenvolver novas técnicas de ensino, visando assegurar o direito à educação para todas as crianças e jovens do município" disse.