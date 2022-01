Vacina pediátrica da Pfizer contra a COVID-19 - Reprodução/Agência Brasil

Publicado 17/01/2022 15:52

A Secretaria de Saúde de Porto Real anunciou para quarta-feira (19) o início da vacinação contra a Covid-19 em crianças com comorbidades com idades entre 5 e 11 anos. A imunização será nas unidades de saúde das 8h30 às 17h.

As crianças deverão estar acompanhadas de responsáveis, além de levar os documentos de identidade, cartão de vacinação e um laudo médico emitido pela unidade de saúde de referência.

Confira as comorbidades atendidas através da Campanha de Vacinação:

- Deficiência motora ou intelectual permanente;

- doenças pulmonares, inclusive asma;

- doenças cardiológicas e hipertensão;

- doenças imunológicas e autoimunes;

- transplantados de órgãos sólidos;

- criança com Síndrome de Down;

- criança com obesidade severa;

- crianças institucionalizadas;

- doenças neurológicas;

- imunossuprimidos;

- diabetes.