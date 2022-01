Aplicação do imunizante em crianças deve ser com o frasco laranja da Pfizer, única vacina aprovada até o momento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) - Divulgação

Aplicação do imunizante em crianças deve ser com o frasco laranja da Pfizer, única vacina aprovada até o momento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)Divulgação

Publicado 18/01/2022 14:04

A Secretaria Municipal de Saúde de Quatis inicia na quarta (19) e sexta-feira (21) a imunização contra a Covid-19 das crianças de 5 a 11 anos com comorbidades. A ação acontece na Casa da Criança, no Centro, das 9h às 14h. Mais informações pelos telefones: (24) 3353-2624 ou 3353-2918 - Ramal 1043.

Para vacinar as crianças, os pais ou responsáveis precisam comparecer nesta terça-feira (18) para realizar o agendamento. Será necessário apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e laudo médico ou receita que comprove a condição clínica da criança.

Confira abaixo a lista de comorbidades:

- Deficiência motora ou intelectual permanente;

- doenças pulmonares, inclusive asma;

- doenças cardiológicas e hipertensão;

- doenças imunológicas e autoimunes;

- transplantados de órgãos sólidos;

- criança com Síndrome de Down;

- criança com obesidade severa;

- crianças institucionalizadas;

- doenças neurológicas;

- imunossuprimidos;

- diabetes.