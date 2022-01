Publicado 20/01/2022 07:00

Por conta da alta procura de pacientes na Tenda Covid, centro de triagem para moradores com síndromes gripais, ao lado do Centro de Diagnóstico, no Hospital Municipal São Francisco de Assis, a prefeitura de Porto Real, por meio da Secretaria de Saúde, realizou um estudo sobre os horários de maior atendimento.

Segundo o levantamento, o fluxo é intenso durante o dia, entre 7h e 19h, ocasionando demora no atendimento por conta do número de pacientes. Das 19h à meia-noite, o fluxo é de moderado a leve. Já de meia-noite até as 7 horas da manhã o movimento é leve, o que garante um atendimento mais rápido.

A ideia é otimizar o serviço no local, para diminuir o tempo de espera do morador, evitando assim, demora no diagnóstico, aglomerações e contaminação. "Nosso intuito ao apresentar esse resultado à população é diluir esse fluxo de pessoas, mostrando que em horários alternativos o atendimento acontece de forma rápida e com a mesma qualidade e eficiência”, disse o prefeito Alexandre Serfiotis.