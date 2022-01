Foram apreendidos 149 trouxinhas de maconha e 88 pinos de cocaína. - Divulgação

Publicado 21/01/2022 18:00

Um homem foi preso por tráfico de drogas na sexta-feira (21) em Porto Real. O caso aconteceu no bairro Colinas. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito foi abordado em um terreno de uma fábrica abandonada. No local, foi encontrado com ele uma trouxinha de maconha.

Ele ainda confessou que estava com algumas cargas para vender e que havia enterrado o material. Foi preciso uma cavadeira para retirar as drogas que estavam embaladas dentro de uma sacola. Na casa do homem, a Polícia também encontrou pinos de cocaína.

Ao todo, foram apreendidos 149 trouxinhas de maconha e 88 pinos de cocaína. Ele foi levado para a 100ª Delegacia Policial de Porto Real, onde permaneceu preso.